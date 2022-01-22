曼城執到寶　平價簽「新阿古路」

英國《每日郵報》爆料，指曼城已經同阿根廷球隊河床達成協助，同意以1,500萬鎊轉會費收購河床前鋒祖利安艾華利斯，呢位21歲新星將以借用身份繼續效力河床至今年夏天，等下季先至正式為曼城披甲。

據悉，祖利安艾華利斯同河床嘅合約有買斷條款，只要有球會出到1,700萬鎊，就可以簽入佢。由於曼城願意簽入祖利安艾華利斯之後，繼續將呢位射手外借畀河床多半年，所以獲得「減價」。

曼城平價買到祖利安艾華利斯，可以話係執到寶，因為佢屬於現今阿根廷球壇最炙手可熱嘅新星，喺2021年為河床各項賽事上陣46次射入24球及15次助攻，包括協助球隊奪得自2014年之後首個聯賽冠軍，自己亦以18個入球，成為聯賽神射手，亦係阿根廷奪得上年美洲國家盃冠軍嘅成員，並有份入選最新一期國家隊名單，但佢至今為阿根廷上陣5次，仍然未取得入球。

身高1米73嘅祖利安艾華利斯出身於河床青年軍，18歲已經為球隊上陣，佢走位靈活，射門把握力強，踢法同早前因心臟問題掛靴嘅前曼城射手阿古路相似，因而被譽為「新阿古路」。

曾經傳出曼聯、拜仁慕尼黑、馬體會都睇中祖利安艾華利斯，但曼城勝在出手快，以「先簽後借」方式說服河床放人。事實上，曼城2016年向巴甲球隊彭美拉斯收購加比爾捷西斯，都係用「先簽後借」方式，令佢可以為母會效力多半年，先至登陸英超。