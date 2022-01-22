李慧詩余翠怡談生涯點滴　人生不如電影美滿

「七金劍后」余翠怡和「牛下女車神」李慧詩今日（22日）出席香港房屋協會的獎學金頒獎禮，分享生涯點滴。余翠怡憶述在東京殘奧失落銅牌，慨嘆人生不是電影，經常「努力、努力，然後失敗」，但失敗可以帶來希望，及繼續進步的方向。

余翠怡11歲患上骨癌，須要切除左小腿，裝上義肢，其後在朋友鼓勵下，接觸輪椅劍擊：「說有很多靚仔，我沒看見，但被白色的劍擊服吸引，覺得很型。」殘疾運動員面對難以想像的困難，「我也會掙扎，不知擺放這麼多時間在訓練上，是為了什麼，但想深一層，就是為了殘奧獎牌。」

余翠怡在4屆殘奧勇奪7金3銀1銅，惟東京殘奧空手而回。她憶述女花團體銅牌賽，在最後10幾秒連追4分，扳平44：44，可惜「決一劍」落敗：「雖然拿不到獎牌，但我們3個人都沒放棄念頭，輸了也可會心微笑。努力、努力、成功是電影橋段，人生經常努力、努力、失敗。但不能因為可能失敗，就不去努力。」她把08和16年殘奧獎牌帶到現場，前者鑲有和田玉，後者內有鋼珠，是史上首面「聽得到」的獎牌，非常特別。

李慧詩生涯累積3件彩虹戰衣，其中19年世錦賽更拿下「雙彩虹」，她稱意義非凡：「我17年想退役，但休息了3個月，發現自己還可以踩，然後拿下雙彩虹。證明就算放棄了，也可以重新開始，一切都是看自己。」她比喻人生像建造房屋，須要打好地基，不斷學習知識，才能當一個領袖。