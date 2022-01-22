正呀！今晚英超德甲都有免費台直播

周六(22日)下午至周日(23日)凌晨好波連場，其中英超列斯聯主場對紐卡素、德甲賀芬咸主場多蒙特，都有免費台直播。

列斯聯鬥紐卡素可以話護級「6分波」，列斯聯雖然排第15位，但護級形勢並唔穩陣，至於紐卡素排尾2，情況更加惡劣，雙方為搶分，肯定豁出去搏槌。(Viu TV 96及Now 622周六晚11時直播)

至於德甲方面，多蒙特落後拜仁慕尼黑6分，仲有得追，賀芬咸為保前4位，亦不容有失，呢場前列大戰應該有一番惡鬥。(香港國際財經台、有線661及601台周六晚10時30分直播)

直播表

周六4:45pm 澳職 FC悉尼Vs珀斯光輝

無綫85台

周六8:30pm 英超 愛華頓Vs阿士東維拉

Now 621台

周六8:30pm 英冠 諾定咸森林Vs打比郡

有線662、602台

周六9:00pm 西甲 利雲特Vs卡迪斯

Now 632

周六10:00pm 意甲 熱拿亞Vs烏甸尼斯

Now 638

周六10:30pm 德甲 賀芬咸Vs多蒙特

香港國際財經台、有線661、601台

周六11:00pm 英超 曼聯Vs韋斯咸

Now 621

周六11:00pm 英超 列斯聯Vs紐卡素

Viu TV 96、Now 622

周六11:00pm 英超 賓福特Vs狼隊

Now 623

周六11:00pm 英冠 伯明翰Vs班士利

有線662、602台

周六11:15pm 西甲 維拉利爾Vs馬略卡

Now 632

周日凌晨零時 法甲 比斯特Vs里爾

Now 639

周日1:30am 英超 修咸頓Vs曼城

Now 621

周日1:30am 西甲 西維爾Vs切爾達

Now 632

周日3:45am 意甲 拉素Vs阿特蘭大

Now 638

周日4:00am 西甲 馬德里體育會Vs華倫西亞

Now 632

周日4:00am 法甲 朗斯Vs馬賽

Now 639