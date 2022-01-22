正呀！今晚英超德甲都有免費台直播

2022年01月22日 13:00
  • 東網電視
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    (Getty Images)
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    周六(22日)下午至周日(23日)凌晨好波連場，其中英超列斯聯主場對紐卡素、德甲賀芬咸主場多蒙特，都有免費台直播。
    列斯聯鬥紐卡素可以話護級「6分波」，列斯聯雖然排第15位，但護級形勢並唔穩陣，至於紐卡素排尾2，情況更加惡劣，雙方為搶分，肯定豁出去搏槌。(Viu TV 96及Now 622周六晚11時直播)
    至於德甲方面，多蒙特落後拜仁慕尼黑6分，仲有得追，賀芬咸為保前4位，亦不容有失，呢場前列大戰應該有一番惡鬥。(香港國際財經台、有線661及601台周六晚10時30分直播)
    直播表
    周六4:45pm 澳職 FC悉尼Vs珀斯光輝
    無綫85台
    周六8:30pm 英超 愛華頓Vs阿士東維拉
    Now 621台
    周六8:30pm 英冠 諾定咸森林Vs打比郡
    有線662、602台
    周六9:00pm 西甲 利雲特Vs卡迪斯
    Now 632
    周六10:00pm 意甲 熱拿亞Vs烏甸尼斯
    Now 638
    周六10:30pm 德甲 賀芬咸Vs多蒙特
    香港國際財經台、有線661、601台
    周六11:00pm 英超 曼聯Vs韋斯咸
    Now 621
    周六11:00pm 英超 列斯聯Vs紐卡素
    Viu TV 96、Now 622
    周六11:00pm 英超 賓福特Vs狼隊
    Now 623
    周六11:00pm 英冠 伯明翰Vs班士利
    有線662、602台
    周六11:15pm 西甲 維拉利爾Vs馬略卡
    Now 632
    周日凌晨零時 法甲 比斯特Vs里爾
    Now 639
    周日1:30am 英超 修咸頓Vs曼城
    Now 621
    周日1:30am 西甲 西維爾Vs切爾達
    Now 632
    周日3:45am 意甲 拉素Vs阿特蘭大
    Now 638
    周日4:00am 西甲 馬德里體育會Vs華倫西亞
    Now 632
    周日4:00am 法甲 朗斯Vs馬賽
    Now 639