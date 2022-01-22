好兄弟對決！西甲上演「C朗接班人」大戰

周日(23日)凌晨4點上演西甲馬德里體育會主場對華倫西亞，被西班牙傳媒稱為「C朗接班人」大戰，因為馬體會前鋒祖奧菲臘斯、華倫西亞翼鋒干卡路古亞迪斯都係當今最炙手可熱嘅新一代葡萄牙進攻猛將，2人同樣係球會嘅7號仔，今次正面交鋒，就知邊位先至係貨真價實嘅「新C朗」。

22歲祖奧菲臘斯同25歲干卡路古亞迪斯表面上係競爭對手，但其實私下非常老友，因為2人都係出自賓菲加青訓系統，同樣係葡萄牙國腳。

干卡路古亞迪斯成名較早，2017年已經被巴黎聖日耳門(PSG)簽下，但由於PSG球星如雲，佢僅效力1季就轉華倫西亞，並成為主力，上季西甲上陣31場入5球，今季踢13場已入3球，表現大熟大勇。

至於祖奧菲臘斯2019年以天價1.26億歐元轉會費加盟馬體會，可惜雷聲大雨點小，早前更傳出馬體會打算出售佢。祖奧菲臘斯為咗前途，今季餘下賽事必須交出好表現，今仗遇上「好兄弟」干卡路古亞迪斯，都冇面畀，勢必使出渾身解數擊敗華倫西亞。