前4關鍵戰謹慎行事　韋斯咸訪曼聯決生死

周六(22日)晚英超搶分戰，曼聯主場迎戰韋斯咸。曼聯看守領隊蘭歷克最注重控制戰局，近5次主場4次開2球或以下，韋斯咸上次英聯盃到訪奧脫福以1比0「降魔」，今次再度作客亦有信心搶分而回，今仗勝負影響到前4形勢，雙方都會謹慎作戰，睇好2.5球入球細。（Now 621周六晚11時直播）

蘭歷克上任初期改踢4222陣式，由前場開始逼搶，就連射手C朗都要搶波，間接限制咗曼聯鋒線發揮同創造力，攻門同入球唔多，直至早前0比1敗於同樣防守性強嘅狼隊腳下，先發現呢種踢法不足，近日用番蘇斯克查時代嘅4231陣式，惟踢法上仍注重防守。

曼聯周中英超作客賓福特，C朗傷愈復出，但表現慢熱，紅魔上半場無從入手，面對今季表現硬淨嘅「錘仔幫」，要入波冇咁易。

莫耶斯要向舊東家「示威」

韋斯咸位居第4，雖比幾支競爭對手多踢1至2場，但只要保持表現，爭取歐聯入場券機會仍然存在，今仗對曼聯更係其中一場前4搶分大戰，當年執教曼聯有不愉快經驗嘅韋斯咸領隊莫耶斯，已用事實證明自己嘅領軍能力，早前英聯盃作客曾以1比0擊敗曼聯，「莫天才」今仗對住「足球教父」，隨時照辦煮碗，預計今仗雙方中場拉鋸居多，唔會咁易埋門，入球細值得留意。