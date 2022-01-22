學界籃球要Hold住！蘇黎世保險3X3挑戰賽　延至7月上演

去年成功首辦的「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」原定於下月舉行新一屆賽事，然而大會今日（22日）正式宣布，鑑於受到疫情影響，為了保障球隊及各人的健康及安全，決定將比賽延至今年7月5日至9日舉行，地點維持在灣仔修頓場館，而賽事抽籤儀式則有待疫情緩和後公佈。

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽THE GAME 2021-2022」原計劃於2月8日至12日進行，為本年度最大型的全港性學界賽事，吸引了96支中學及小學的男女子隊參加。但由於疫情升溫導致比賽計劃改變，大會表示：「因應本港新型冠狀病毒『COVID-19』疫情仍然反覆，為保障所有參與人士的健康及安全，並盡量減低疫情在社區擴散的風險，我們正式宣佈將原定於2月8日開始的蘇黎世保險香港學界3X3 籃球挑戰賽 THE GAME 2021-2022 延期至 2022年 7月 5日至9日舉行，相信對於比賽本身、參賽學校隊伍、學生以及大眾均是最大裨益。」

採用FIBA國際籃協認可3X3籃球場地的「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」，去年4月成功舉行，讓「餓波」已久的學界籃球員一展身手，獲得難能可貴的鍛鍊機會，最終中學組男、女子冠軍由漢華中學，以及協恩中學代表組成的Toughness分別奪得；至於拔萃男書院附屬小學一隊則在小學組封王，香港嘉諾撒學校一隊於小學組稱后。相信各路精英仍抱着信念，待球場重開後，為賽事努力備戰，希望在7月的舞台上追。

其實多項本地籃球賽事均受到第5波疫情影響，本地甲一男籃及各組別聯賽，包括女甲籃球賽事，也隨着政府早前收緊防疫措施，包括要求各體育場所關閉而無法上演。