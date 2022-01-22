澳網 姬莉絲高娃去廁所8分鐘被警告：因頸鏈斷了

澳洲網球公開賽今日(22日)舉行第3圈賽事，世界排名第4的希臘球星西西帕斯，以3：1擊敗法國好手比雅，生涯第3次闖進澳網16強。(NOW 638周日早上8時及下午4時直播澳網賽事)

西西帕斯曾與比雅 4度交手，錄得3勝1負，再度碰頭，一來已展開猛攻，拉開局數3：0，以6：3先下一城。次盤戰況較為緊湊，西西帕斯在第12局連取4分「破發」，再贏7：5。即使比雅以7：6（7：2）扳回一盤，但希臘球星臨危不亂，終以6：4淘汰對手，將與美國球手富斯爭奪8強入場券。

去年西西帕斯因比賽中途去廁所，飽受批評，其後ATP修例，列明盤與盤之間「廁所break」最多3分鐘，若加上換衫時間，為5分鐘，WTA則未有更新規定。

捷克球手姬莉絲高娃在女單32強面對奧絲達賓高，首盤輸2：6，次盤贏6：4，進入決勝盤前，她請求暫停去廁所，一去就是8分鐘。她的解釋引發熱議：「你知道原因嗎？我把頸鏈弄斷了，要撿起來，所以我超時違例？接下來怎樣？」裁判給予警告，但未作出實際處罰。最終姬莉絲高娃再贏6：4，以盤數2：1晉級16強。