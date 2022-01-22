美臣蒙特越洋受訪　士哥靠數據分析

周一凌晨車路士主場同熱刺大戰前夕，Now TV就同英超賽會合作安排美臣蒙特，於周五（21日）透過Zoom越洋接受本地傳媒和球迷訪問，呢位車仔攻擊手除咗講到對呢場「倫敦打吡」，以及對車路士青訓文化嘅睇法，更不忘分享自己今季入波運大升嘅原因。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

英超賽會定期安排球星接受各地轉播機構訪問，今次美臣蒙特越洋受訪，Now TV亦首次邀請本地傳媒到場，向呢位車仔球星發問。近期賽程頻密嘅車仔，上周中鬥完白禮頓之後，獲准放假兩日，周五（21日）重返訓練場之後，佢哋喺聯賽嘅頭號射手美臣蒙特就身穿黑色訓練上衣現身，可見呢位本月初度過23歲生日嘅車仔攻擊手，抖足兩日後心情唔錯，與本地傳媒約10分鐘的訪問期間，全程有講有笑，記者們就算隔住屏幕，都不難感受到呢位英格蘭新星嘅親和力。

車仔青訓產品近年喺各大歐洲頂級聯賽頗為吃香，除咗已喺車路士一隊站穩陣腳嘅美臣蒙特和赫臣奧杜爾等人之外，今季外借水晶宮嘅干拿加歷查，乃至於美臣蒙特嘅英格蘭國家隊隊友迪格蘭賴斯，都曾喺車仔嘅科伯姆訓練中心揮灑汗水。作為車仔青訓成功例子之一的美臣蒙特，亦分享到當地青訓嘅文化，以及自己由梯隊升上一隊嘅心路歷程。

「由細細個開始，自己喺各級梯隊步步晉升，一路以嚟心入面只係諗住車路士，當我有機會上一隊效力，心中會有一團火，就係要向車仔球迷證明自身實力。作為車仔青訓出身嘅球員，每次踏上主場（史丹福橋球場），嗰種呢度係我地頭嘅感覺會非常強烈，望向身邊自己由細到大并肩作戰多年嘅隊友和摯友，我會更加想為佢哋出多幾成力。」而問到喺車仔嘅最難忘經歷，美臣蒙特就坦言：「肯定係同球隊一起捧起歐聯冠軍。」

美臣蒙特今季暫時於聯賽為車仔斬獲7球，入波能力改善有目共睹，佢透露自己把握力大增，同球隊數據分析有好大關係：「我同車仔教練團比較咗上季同今季嘅比賽數據，並研究自己點樣可以做得更好，點樣喺禁區内變得更具威脅，結果成效顯著，數據分析喺現今足球非常重要，幫到你發現需要改善嘅地方。」

對於今場與熱刺嘅前列對決，美臣蒙特直言「倫敦打吡」嘅因素，以及兩軍現時喺積分榜嘅形勢，都令呢場大戰別具意義：「雙方要喺積分榜爭分固然重要，但呢場係『倫敦打吡』，呢啲比賽對球員嚟講意義更大，過去兩場（英聯盃）我哋都贏到，希望今次可以再下一城。」