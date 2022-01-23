曼城3次中柱楣失分　英超12連勝斷纜

周日(23日)凌晨英超爆大冷，榜首勁旅曼城作客修咸頓，表現走晒樣，一度捱打，「藍月亮」落後之下雖然傾力反攻，但卻欠運，有3次射門分別中柱同中楣唔入，最終僅逼和修咸頓1比1，英超12連勝走勢斷纜。

曼城之前12次對修咸頓，取得9勝2和壓倒性優勢，以為今場好易食，點知事與願違，開波7分鐘，「藍月亮」就失守，被修咸頓後衞獲加彼德斯射破大門。踢到23分鐘，修咸頓幾乎再入1球，布查單刀射入，但因為越位在先，被判無效。

其實曼城上半場有1次扳平黃金機會，菲爾科頓左路傳中，史達寧離門6碼，無人看管之下起腳，但冇角度又冇力度，被門將費沙科士打擋出。

換邊之後，修咸頓又有拉開紀錄嘅機會，布查頭槌攻門，可惜中柱彈出。曼城避過一劫之後，攻門開始比較入肉，包括中場洛迪卡斯簡迪遠射中楣，戰至65分鐘，奇雲迪布尼開出罰球，由中堅拿樸迪頂入成1比1。

曼城扳平之後，士氣大振，可惜奇雲迪布尼遠射及加比爾捷西斯頭槌攻門，同樣中柱唔入，注定失分，曼城1.2倍客W大熱倒灶。曼城現時領先第2位利物浦12分，但比對方踢多2場。