周日(23日)凌晨西甲出現戲劇性賽果，馬德里體育會上半場落後2球劣勢下，下半場連入3球，其中2球更加係補時出現，主場以3比2驚險反勝華倫西亞。後備上陣嘅馬體會前鋒馬菲奧斯根夏，射入1球及1次助攻，成為贏波英雄。

開賽初段，馬體會佔有較大優勢，但湯馬士林馬、蘇亞雷斯攻門都無功而還，踢到25分鐘，華倫西亞靠1次快速反擊成功破門，由尤路斯穆沙射入。華倫西亞得勢不饒人，卡路士蘇拿勁射，僅被馬體會門將奧比歷撲出，臨完上半場前，華倫西亞終於拉開紀錄，由前鋒曉高杜路射成2比0

換邊之後，馬體會教練施蒙尼迅速作出調動，包括換入安祖哥利亞、馬菲奧斯根夏，果然奏效，22歲嘅巴西前鋒馬菲奧斯根夏上陣僅7分鐘，就近門撞入幫馬體會追至1比2。

其後馬體會久攻不下，眼見即將全失3分嘅時候，踢到補時出現奇迹，先係安祖哥利亞射入扳平2比2，跟住馬菲奧斯根夏傳中，由馬里奧靴莫素射成3比2，為馬體會戲劇性反勝，結束2連敗頹勢。

馬體會可以贏波，馬菲奧斯根夏居功厥偉，佢上年8月由哈化柏林加盟馬體會後，踢16場西甲入3球，雖然入波數字唔多，但備受睇好可以成為球隊未來鋒線主力。據悉，馬體會唔同老將蘇亞雷斯續約，就係因為下季將會用馬菲奧斯根夏擔大旗。

另外，今場波被西班牙傳媒稱為「C朗接班人」大戰，因為馬體會前鋒祖奧菲臘斯、華倫西亞翼鋒干卡路古亞迪斯都係當今最炙手可熱嘅新一代葡萄牙進攻猛將，2人同樣係球會嘅7號仔。

干卡路古亞迪斯今場表現明顯勝一籌，包括貢獻1次助攻，反觀祖奧菲臘斯踢咗57分鐘就被換走。