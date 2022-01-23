迪斯高90分鐘建功　國米絕殺威尼斯

周日(23日)凌晨意甲，榜首國際米蘭主場對住護級球隊威尼斯，竟然陷入苦戰，開波初段已經先失1球，幸好35歲前鋒迪斯高寶刀未老，踢到90分鐘，為國米攻入反勝1球，贏2比1驚險全取3分。

國際米蘭上場意大利盃踢到加時，先至險勝安玻里，今場聯賽對另一支弱隊威尼斯，同樣佔唔到甜頭。開賽19分鐘，威尼斯由前鋒湯馬士亨利近門頂入打開紀錄。

國米失波之後，傾力反擊，查漢奴古、波索域、拿達路馬天尼斯先後攻門，但都無功而還。踢到40分鐘，尼高路巴列拿近門補射入網，終於為國米扳平1比1。

換邊之後，雖然國際米蘭創造大量攻勢，但總係過唔到威尼斯門將李施利尼十指關，直至90分鐘，國米右翼衞杜費斯傳中，由迪斯高頂入，反勝2比1。

迪斯高今季由羅馬轉投國米，代替離隊嘅盧卡古，原本被睇淡難有作為，但呢位波斯尼亞國腳用行動證明自己仍然有心有力，為國米各項賽事上陣29場，射入12球，同24歲當打嘅鋒線拍檔拿達路馬天尼斯睇齊，問你服未。

國際米蘭近10場聯賽取得9勝1和，為下仗鬥同市死敵AC米蘭壯行色。