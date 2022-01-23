【有片】夏蘭特入波受傷　多蒙特慘勝

周六(22日)晚德甲前列大戰，排第2位嘅多蒙特雖然作客以3比2擊敗賽前排第4位嘅賀芬咸，但亦付出沉重代價，今仗為球隊打開紀錄嘅首席射手艾寧夏蘭特受傷，退下火線。呢位挪威國腳上半季亦試過養傷，結果多蒙特成績急插水，令人擔心會歷史重演。

開波6分鐘，當耶爾馬倫左路傳中，艾寧夏蘭特近門輕鬆射入空門，迅速為多蒙特打開紀錄，上半場補時，賀芬咸由前鋒卡拉馬歷凌空射入扳平1比1。

換邊之後，馬高列奧斯突破越位，為多蒙特射成2比1再次領先。不過，踢到62分鐘，艾寧夏蘭特疑似拉傷腹股溝，無法繼續比賽，佢退下火線冇耐，賀芬咸中場大衞拉林擺烏龍，令多蒙特拉開紀錄至3比1，就算之後被賀芬咸前鋒佐真尼奧魯達射入，都無礙全取3分。

賽後多蒙特教練馬高路斯笑唔出，因為唔知艾寧夏蘭特需要抖幾耐，呢位21歲入球機器曾於上年10月受傷，養傷超過1個月，多蒙特表現大受影響，導致歐聯出局，如果艾寧夏蘭特今次又長抖，勢必削弱爭奪德甲冠軍本錢。