今晚有「神聖之戰」睇　AC米蘭激鬥祖雲達斯

周一(24日)凌晨意甲上演重頭戲，AC米蘭主場迎戰祖雲達斯，第2位嘅AC米蘭上場不敵弱隊史柏斯亞，爭標路受挫，相信今場會打醒十二分精神，避免再犯錯。至於祖記踢法四平八穩，作客鬥勁敵，更加唔會冒進，以該隊近11場聯賽有10次開2球或以下嘅走勢，一於再追中位數2.5球嘅入球細。(Now 638周一凌晨3時45分直播)

雖然AC米蘭今季聯賽成績喺祖雲達斯之上，但主場比賽卻不時失準，近6場聯賽主場僅2勝，包括上場領先之下，踢到補時6分鐘被史柏斯亞絕殺，痛失升上榜首嘅機會。

AC多傷兵唔敢亂攻

「紅黑兵團」上場輸波好大程度係由於防線多傷兵，出現漏洞所致，今仗遇上勁敵祖記，A米防線勢必會承受更大壓力，預料教練皮奧利應會採取比較保守踢法，以彌補防線不足之處。

另一邊廂，祖雲達斯由阿里基接手執教後，以穩健踢法同對手周旋，即使贏波亦往往小勝，包括上輪聯賽主場對護級球隊烏甸尼斯僅贏2比0，何況今仗作客傳統強隊AC米蘭，相信祖記唔會強攻對手。雙方今季首循環打和1比1，預料今次交鋒情況應該相差不大，開細機會高。

直播表

周日3:45pm 澳職 布里斯班獅吼Vs阿德萊德聯

無綫myTV SUPER

周日8:00pm 法甲 梅斯Vs尼斯

Now 639

周日9:00pm 西甲 CF格蘭納達Vs奧沙辛拿

Now 632

周日10:00pm 英超 水晶宮Vs利物浦

Now 621、611

周日10:00pm 英超 李斯特城Vs白禮頓

Now 622

周日10:00pm 英超 阿仙奴Vs般尼

Now 633

周日10:00pm 法甲 克萊蒙特Vs雷恩

Now 639

周日10:30pm 德甲 RB萊比錫Vs禾夫斯堡

香港國際財經台、有線661、601台

周日11:15pm 西甲 皇家馬德里Vs艾爾切

Now 633

周一0:05am 法甲 蒙彼利埃Vs摩納哥

Now 639

周一0:30am 英超 車路士Vs熱刺

Now 621、611

周一1:00am 意甲 安玻里Vs羅馬

Now 638

周一1:30am 西甲 華歷簡奴Vs畢爾包

Now 632

周一1:30am 西甲 皇家蘇斯達Vs基達菲

Now 633

周一3:45am 意甲 AC米蘭Vs祖雲達斯

Now 638

周一3:45am 法甲 巴黎聖日耳門Vs蘭斯

Now 639

周一4:00am 西甲 艾拉維斯Vs巴塞隆拿

Now 632、611