馬迪爾大踢爭氣波　或改變主意留效曼聯

曼聯喺周日(23日)凌晨英超以1比0絕殺韋斯咸，近期鬧離隊嘅安東尼馬迪爾亦功不可沒，呢位法國國腳策劃球隊致勝入球，賽後獲看守領隊蘭歷克大讚，安東尼馬迪爾有可能改變主意，選擇留隊。

安東尼馬迪爾上月已經要求離隊，盛傳西維爾、祖雲達斯都有意簽佢，但一直未成事。今場爭英超前4位之戰，踢到82分鐘，安東尼馬迪爾後備上陣，並喺補時最後一擊發揮重要作用，佢攞到波之後，殺入禁區引開對方守衞，然後傳畀無人看管嘅卡雲尼，後者第一時間傳中，由拉舒福特射入，過程非常流暢。

賽後曼聯主帥蘭歷克點名稱讚馬迪爾：「一個星期前，我同安尼東傾過，主要講專業精神問題，我唔知佢會留隊幾耐，亦或即刻想走人，我認為最重要係保持專業精神，呢次對話好有用，近2場比賽，佢都有入選大軍名單，並喺今場入波過程中發揮重要作用，我知佢係頂級球員，英超最佳前鋒之一，佢今場表現出專業精神，我覺得好滿意。」

蘭歷克亦讚入波功臣拉舒福特係英格蘭頂級射手之一，擁有現代前鋒所需要嘅一切質素，包括速度、技術、體型、體能，認為佢連續2場入波，可以大大提升自信。