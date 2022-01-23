「3哥」出局！拿度刁時局贏得險距「21貫」再近一步　

爭取創歷史「21貫」的西班牙天王拿度，周日在澳網頂着法國球手文蘭奴（Adrian Mannarino）的衝擊，贏得關鍵的馬拉松式「刁時」局，以直落三盤淘汰對手躋身男單8強；另邊廂世界「3哥」德國的沙維列夫同日倒灶出局，讓拿度實現時隔13年後再在墨爾本公園捧走這項大滿貫冠軍再近一步。

35歲的拿度去年因傷患影響，已先後缺陣了溫網及美網，今年再度踏上大滿貫戰場，至今仍然保持「托弗」狀態，這位男單6號種子首盤與法國的文蘭奴爭持激烈，打到刁時局仍難分難解，拿度要到第7次挑戰才能成功以16比14拿下刁時局，隨着文蘭奴在刁時局激戰下拉傷，反抗力量遞減，最終拿度以7比6(16-14)、6比2、6比2結束耗時2小時40分鐘的爭逐。

「能夠贏到刁時局真是有點幸運，我的確取得機會，但他的機會其實比我更多。這實在太瘋狂，但第一盤相當關鍵，贏得超級困難，他是一位很出色的球員，他的來球很難克制，速度很快，很高興我仍可以晉級。」拿度過去5次打入澳網決賽，惟僅於2009年奪走冠軍，他於8強將面對淘汰被視為奪標大熱沙維列夫的加拿大好手沙保華洛夫(Denis Shapovalov)。

至於被列為男單3號種子的德國沙維列夫，也是今屆男單的奪標熱門，但他遇上加拿大的沙保華洛夫始終未能取得主動優勢，特別在第二盤打到刁時局再痛失一盤，這位東京奧運金牌得主已難以反抗，並不斷掟拍洩忿，最終以3比6、6比7(5)、3比6直落三盤落敗，無緣8強，並令沙保華洛夫生涯首次躋身大滿貫半準決賽。