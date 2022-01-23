中國「外流」兵滯留荷蘭：一點都不尊重我們

中國隊周四（27日）作客日本出戰世盃外，惟出師前竟鬧內訌。事緣洛國富等3位入籍兵日前從巴西赴日本期間，因航班取消滯留阿姆斯特丹，更被逼要瞓機場。他在微博發文炮轟足協安排不當，引來同情和聲討他的兩幫人於網絡上展開罵戰。

中國國家隊周四（27日）將作客日本，出戰世盃亞洲區第3圈外圍賽。雖然出線機會微乎其微，但中國足協仍相當重視比賽，號召洛國富等「外流」兵回朝效命。然而出師似乎不太順利，日前洛國富、費南多和阿蘭，3位身處巴西的球員在中國足協安排下，經荷蘭赴日本，但就在阿姆斯特丹轉機途中，因航班突然取消而被逼多逗留22小時，他們欲出境入住酒店，卻因簽證不符而被拒，令到3名中國國腳要於機場轉運站瞓梳化過夜。

洛國富其後於微博發文斥責中國足協安排不當：「恭喜大家⋯你們讓我們飛到了阿姆斯特丹，卻取消了我們的機票。也沒有酒店或其他地方休息。」他更諷刺足協的組織能力，批評他們「一點也不尊重我們」。

事後內地網民紛紛在洛國富的帖文下留言，大部分同情他的遭遇，「足協那幫人真的傷透了歸化球員的心，替你們感到惋惜」、「真的是滑天下之大稽，這是一個國家足協能幹出來的事？」但亦有針對3位入籍兵的批評，認為他們「慣養」、「把自己當岳飛」，並指足協做法並無不妥。

中國足協負責人接受採訪時回應指，正尋求解決方法，並對3人遭遇表達理解和歉意，「國家隊一直將保障球員的工作放在首位，未來會繼續做好球員的保障工作，確保3名球員順利歸隊。」