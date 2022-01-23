小丁發燒突退賽惹確診疑雲　賽事創最低比分

桌球Shoot Out單局賽正打得如火如荼，近年表現低迷的中國名將丁俊暉，日前在開賽前突然宣布退賽，更指有發燒症狀已自行隔離，惹來確診新冠肺炎的推測。

丁俊暉日前原本安排與前世界冠軍鶴健士爭逐，但賽前官方宣布小丁退賽，其後他工作室公布了退賽原因，表示小丁賽前有發燒症狀，並且自行回去隔離，消息一出即令外界猜測這位中國球王是否染上新冠，而其工作室周六晚上在微博澄清：「一個好消息吧，丁俊暉那邊是虛驚一場，只是正常的感冒發燒，目前已退燒。但是，快過年了，為了避免傳染給家人及球房的拍檔，還會自己隔離一下，繼續食藥，很快恢復訓練備戰.....」

中國球手今次共有22人參加這項賽事，但目前僅餘下梁文博順利闖第三圈，這個賽事特色是「速勝速決」一局定勝負，每局限時10分鐘，前5分鐘出cue限時15秒，後5分鐘出cue限時10秒。而周六就出現了得分最少的新紀錄，世界排名59位的蘭斯與15歲神童莫迪全場總共打入13分，蘭斯最終以11比2取勝，二人創下了這項比賽的最少得分紀錄。

「火箭」奧蘇里雲早前已評論這個一局過的比賽「含金量」極低，比賽亳無技術性可言，因此他拒絕參賽。