英超倫敦打吡　車仔食慣「刺」

周一凌晨(24日)英超尾場上演倫敦打吡，由車路士主場硬撼熱刺。車仔近期喺聯賽頻頻失分，連前4嘅歐聯席位都初現危機，預計主帥杜曹會棄用「敗家仔」盧卡古止跌勢，撞正「私房菜」熱刺，絕對係反彈好時機，主勝捧得過。(Now 621及611周一凌晨零時30分直播)

車仔喺上周中聯賽畀白禮頓逼和1比1，近4輪聯賽只得3和1負未贏過，唔單止被榜首曼城愈拉愈遠，未計今輪，依家只領先第6位兼打少3仗嘅阿仙奴9分，而今仗對手熱刺雖然落後車仔8分，但打少4仗，因此車仔連前4席位都並唔穩陣。鑑於箭頭盧卡古近仗發揮欠佳，上仗更同隊友薛耶治爭執，主帥杜曹隨時順勢收起佢，預計好番冇耐嘅德國孖寶夏維斯同迪姆華拿堅餓波，可為略見疲態嘅主力陣容注入活力。

熱刺未增兵實力差一截

另一邊廂，熱刺喺新帥干地帶領下確有起色，不過暫時未有增兵下，只屬中游質素，佢哋上周中聯賽作客苦戰李斯特城，全場兩度落後下，靠後備上陣嘅貝雲積分別於95分鐘及97分鐘連入2球反勝，咁樣全取3分，明顯幸運成分居多，不宜高估。

翻查紀錄，雙方近4次正式賽事碰頭，車仔贏晒兼冇失波，包括本月英聯盃4強兩回合碰頭均贏波，明顯格食格，今仗再遇「私房菜」，有力贏波反彈，主勝有計。