李梓嘉被總會禁賽　安賽龍力撐：來杜拜訓練

被視為李宗偉接班人的馬來西亞羽毛球「一哥」李梓嘉日前向國家隊請辭不果，反而被馬來西亞羽毛球總會抵制，拒絕為他報名參加國際賽，為期兩年。世界「一哥」兼東京奧運金牌得主安賽龍在社交網站發文聲援李梓嘉，表示歡迎他到其位於杜拜的訓練營繼續訓練，同時呼籲世界羽聯（BWF）修改規定。

根據BWF規定，球員參加國際賽要由該國羽總代為報名。由於馬來西亞羽總拒絕為李梓嘉報名參加國際賽，他需在外國逗留長達1年，由當地羽總代為報名，才有機會出戰國際賽。事件引起球壇廣泛關注，有球迷發起聯署要求羽總收回這項決定，安賽龍、安頓臣等球星亦有聲援。安賽龍表示，「李梓嘉隨時可以加入我在杜拜的訓練營，即使他是我的競爭對手，但他是位世界級球手，他的加入對我們雙方都有幫助。」

這位奧運金牌得主在個人社交平台貼文:「試想想，『打工仔』對現有工作環境不開心，希望轉變一下，跟老闆講想轉工，但老闆對此不高興，用權力禁止你在這一行再覓工作。聽起來就知道是多麽瘋狂的事，現在是2022年，這是否我們羽壇希望看到嗎?」

至於世界排名第3的安頓臣亦力撐李梓嘉：「我絕對支持他們，各地羽總擁有太多權力了，BWF不是沒有能力，但不願意去作出改變，這實在令人傷痛，現在是時候改變。」