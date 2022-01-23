擺脫肥懶污名再上路　黎培基爭正選證明實力

「肥」、「懶」這兩個負面形容詞，近年一直與香港U23中場黎培基形影不離，以上兩個原因影響其出場機會。不過「培基」新球季開季後明顯「收身」，表現逐漸上力，更曾入選《東網每周最佳陣容》。這位年僅20歲的中場，希望能夠汲取經驗，把握機會在球場上繼續發光發亮。 ■圖／文：李浚湣

黎培基前季於愉園打出名堂，除對佳聯元朗射入靚罰球外，更入選當年港隊賀歲盃大軍名單，然而上季機會大不如前，只曾3次正選上陣。對於被指操練態度懶散，他矢口否認：「懶點都有少少，同埋嗰陣心情唔係咁好，但自問練波唔會Hea，我畀每腳波都好認真，同有做足教練要求，不過有時跑嗰陣冇人見到，一停落嚟就畀人鬧。」「培基」明白踢波需要跑動，但自己並非跑動型球員，期望今季在另一方面貢獻球隊：「呢刻嘅工作係要成功將個波從後場運上前場，當防守時我都會盡力跑，努力改善緊。」

積極「減磅」承諾珍惜機會

隨着愉園退出頂級聯賽，「培基」一度淪為失業大軍，僅跟隨香港職業球員協會（PFAHK）操練保持狀態，導致身形「走樣」出現「大肚腩」，他透露休季期間體重不斷上升，高峰期更重達78公斤：「冇練波又少比賽，運動量完全唔夠，同埋自己鐘意打邊爐，一星期兩、三餐走唔甩，淨係吸收脂肪但無消耗。」「培基」直言當時擔心「冇班落」，幸好PFAHK及香港U23相繼成立，他承諾會珍惜機會：「冇得踢超聯梗係唔甘心，知道實力未差到冇班落，好想有機會去證明自己，暫時都係簽咗一年約，目標踢好今季，季尾唔好再發生呢種事。」

球迷留言表關心成動力

「其實我每場都會睇留言，好開心上年冇咩點踢，但都有人討論我，坦白講喺愉園未試過連續幾場踢足90分鐘，今年難得有機會，想用好表現答謝一直支持我嘅人。」「培基」上季雖然擔任後備居多，但部分球迷經常在網上留言表示關心，成為「培基」努力操練的動力之一。香港U23加入了黃威、羅曉聰等超齡球員後，中場競爭相當激烈，惟「培基」並不擔心：「對比一班再細啲嘅球員，自己經驗多啲，同埋我相信自身實力，只要態度正確，保持住高要求嘅話，如無意外爭正選唔難。」

【黎培基Profile】

出生日期：2001年12月29日(20歲)

身高：1米74

司職：中場

曾效力球會：愉園

現效力球會：香港U23

球衣號碼：16

落選港隊U23痛定思痛

「培基」日常生活習慣不自律，間接落選早前港隊U23，出戰亞洲盃外圍賽的最終名單，他坦言起初有點不開心，但很快就調整了心情，更反問自己「就算去到日本，出場時間又會有幾多呢」，「張Sir（張健峰）唔揀我一定有原因，加上返嚟又要隔離，冇錯我好想代表香港，但喺超聯有得踢，始終目前最重要係爭取出場。」他續指自己只得20歲，兩年後還有一次機會出戰，倒不如趁這段時間做好自己。

為足球輟學盼有所成

黎培基本身讀書成績普通，修畢中五後知道有機會替愉園踢甲組，便毅然選擇輟學，他坦言家人並非完全支持：「媽咪想我讀好啲書，所以我唔想佢哋擔心，就算之前受傷，甚至上季愉園欠薪，都盡量唔煩到佢哋。」「培基」續指已第3年成為職業足球員，家人逐漸接受他這份職業，有時間更會入場支持，他亦希望能讓家人親眼看到自己入波及助攻，證明自己當初的選擇正確。