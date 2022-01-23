非國盃創造歷史　首次有女球證執法

今屆非國盃正進行得如火如荼，16強淘汰賽已經展開，值得一提，最後一輪分組賽出現歷史性一刻，首次有女球證執法，顯示非洲足球要同世界接軌。

非國盃B組最後一輪比賽，津巴布韋對畿內亞，為呢項賽事寫下新里程碑，因為球證梅簡辛嘉係非國盃自1957年創立以來，首位女性主裁判。現年35歲嘅梅簡辛嘉係盧旺達人，並有豐富執法經驗，包括曾經擔任2019年女子世界盃球證。

梅簡辛嘉表示自己可以參與今屆非國盃有特殊使命：「我希望借助非國盃嘅機會，推動女球證執法，今次只係開始，相信未來嘅國際賽事，將會有愈來愈多女球證執法。」

對於有輿論指梅簡辛嘉可以擔任今屆非國盃球證，背後存在利益輸送，佢作出否認：「女球證可以上場執法並非因為利益關係或者偶然，而係一種應有權利，對於我同其他女球證而言，都係一種榮譽，我哋都有機會同能力登上國際舞台。」

至於由梅簡辛嘉執法嘅比賽，津巴布韋以2比1擊敗畿內亞，佢總共出示6張黃牌，執法絕不手軟。