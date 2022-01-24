利物浦爭議性贏水晶宮　高普派啤酒慶祝

利物浦喺周日(23日)英超作客水晶宮，喺球證2次爭議性判決獲益下3比1贏波，依家只係落後「1哥」曼城9分兼且少踢1場，重燃爭標希望。「紅軍」領隊高普賽後心情大靚，專程派啤酒畀作客嘅球迷慶祝勝利。

利物浦今場早段控制戰局，華基爾雲迪積克開波8分鐘就接應角球頂入，32分鐘安德魯羅拔臣左路傳中，越位嘅羅拔圖法明奴爭頂失敗，但個波漏向遠柱被阿歷士張伯倫窄位抽入，球證認為羅拔圖法明奴唔算參與進攻而判入球有效。

落後2球嘅水晶宮急起直追，令利物浦防線風聲鶴唳，55分鐘奧辛尼艾度亞迪追成1比2後，主隊更加氣勢如虹，不過完場前再有爭議判決，利物浦前鋒迪亞高祖達禁區內主動撞向水晶宮門將古亞達，球證本來都覺得冇事，但VAR要求翻睇後，球證再改判12碼，利物浦由法賓奴操刀射成3比1完場。

水晶宮領隊韋拉賽後不滿表示：「我唔係好想講執法問題，因為我唔想對球證不敬，最後個判決係好差嘅決定，迪亞高祖達真係好聰明，而VAR真係好天真。」贏波嘅利物浦就一於少理，賽後有作客利迷喺隊巴為球隊助威，高普就專登由巴士拎幾支啤酒落車派畀球迷，齊齊慶祝呢場重要勝仗。