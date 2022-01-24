「波斯王子」創桌壇歷史　華法爾冠軍獻祖母

在李斯特城上演的Shoot Out限時單局賽誕生新王，有「波斯王子」之稱華法爾(Hossein Vafaei)一個「超級break」擊敗「金左手」威廉斯，成為首位贏得桌球排名賽冠軍的伊朗球手，寫下歷史，奪標背後更有令人動容的故事。

世界排名42的華法爾開局理想，並清脆擊落一個遠枱紅波，打出一Cue71度，而前世界冠軍威廉斯在決賽僅打了一Cue，當他打失了一個棘手的紅波，就與華法爾握手表示完場，皆因當時枱面只餘下67度，自知無法追上。這個限時單局賽的賽制就是一局定輸贏。

27歲的華法爾就是憑着一Cue「超級break」，奪走了這個職業排名賽的冠軍，記載入史冊，成為首位伊朗球手贏得排名賽錦標，同時伊朗是冠軍排名上榜的第14個國家地區。

「這實在是很大的榮譽，真是夢想成真，希望伊朗的年青人都可以知道凡事都有可能，只要付出努力。今季我很努力，亦贏了不少出色球手，這亦給我很大信心，誰知我可以走到幾遠？」華法爾賽後更透露了賽前一度想過退賽，但有一股力量令他繼續向前。

「當我來到的時候，曾考慮過退出，因為我的祖母離世，我在房間哭了一小時，我的母親及家人都痛哭，但最後我決定繼續比賽，不在乎輸贏，但我感到有一種推動力，很多人安慰我將悲痛化為力量，為祖母而戰將勝利獻給她，現在我做到了。」華法爾的世界排名亦急升19級至第23位，袋走50000英鎊冠軍獎金及5000鎊的最高度數獎。他期望奪冠後，可以鼓勵更多伊朗年青人，也希望未來的桌球壇有更多伊朗球手出現。