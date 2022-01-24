大滿貫7連勝　黃澤林險闖澳網男雙16強

17歲香港新星黃澤林周一（24日）轉戰澳洲網球公開賽青少年組男雙賽事，與拍檔美國球手Bruno Kuzuhara被列作賽事2號種子，不過首圈面對塞浦路斯/土耳其組合卻陷入苦戰，在先失一盤下，最終鬥至「搶十」險勝晉級16強，繼續保持大滿貫連勝紀錄。

挾着去年美網男青雙打冠軍之名的黃澤林（Coleman）周日（23日）於男單首圈淘汰外卡選手晉級，今日轉戰男雙賽事。今次他與青少年世界排名第2的美國球手Bruno Kuzuhara合作，被視為奪冠熱門之一。首圈面對塞浦路斯Constantinos Koshis/土耳其Togan Tokac組合，開局不順被對手打破發球局，以2比6先失一盤。

第2盤戰況激烈，兩隊鬥到局數6比6，黃澤林組合「Tie-break」7比2獲勝，大分追成平手，其後再在決勝盤「搶十戰」，以10比6擊敗對手，歷時1小時22分鐘驚險晉級。Coleman今仗的發球仍然唔錯，與拍檔全場發出9個Ace球，當中最後以Ace埋齋，奠定勝局；這也是他自去年美網之後連續在大滿貫青年組男雙保持7場連勝，下仗將與捷克組合爭逐8強席位。

今年是17歲的Coleman最後一年參加青少年組別賽事，他期望留下美好回憶：「我好開心可以回到墨爾本參加澳網青少年賽，這一直是我最喜愛的大滿貫賽事。這個城方的活力，球場、球迷都很有特色。今年是我最後一年參加青少年組別賽事，下年就要打成人賽，很期待之後會怎樣，希望終有一日可以在這裡捧盃。」