挑戰大滿貫63次　歌妮特生涯首闖8強即喊爆

17屆澳網、63次出戰大滿貫，很大機會在今年告別網壇的法國老將歌妮特，周一（24日）在澳網女單打出代表作，抵住32度高溫下以淘汰奪標大熱之一的兩屆大滿貫盟主羅馬尼亞名將施蒙娜，生涯首次躋身大滿貫8強，激動地淚灑當場。

這位已踏入生涯黃昏期的非種子球手，早兩日在球場上與支持者渡過了32歲生日，歌妮特在今屆賽事愈戰愈勇，已先後淘汰三位種子球手當中包括兩位前世界一姐，繼擊敗西班牙的麥古露莎之後，再與施蒙娜激戰2小時33分鐘，以6比4、3比6及6比4力壓對手晉級，並終止了施蒙娜新賽季8連勝的紀錄，而歌妮特將與美國的歌蓮絲爭逐準決賽席位。

世界排名61位的歌妮特贏得賽點後激動地與施蒙娜相擁後掩面跪地，這是她17年生涯中首次闖入大滿貫8強，全場觀眾為她送上掌聲：「闖入首個半準決賽，真是夢想成真，我實在無言，這是一個魔法。」

已變身為評述員的前澳洲名將杜姬為她進行場上訪問時，並讚賞她的表現是不可思議，歌妮特的激動仍然難以平伏，她直言:「只要嘗試，永不會遲！」再次迎來全場的掌聲及吶喊聲，她坦言這一刻腦裡一片空白，視線模糊再加手震：「很開心能夠跟你們分享這激動時刻，這是我一直堅持所等待的。」

至於男單方面，被視為奪標熱門之一的俄羅斯名將麥維迪夫與美國的Maxime Cressy打得激烈，苦戰下需要第9個賽點才挑戰成功，以6比2、7比6(4)、6比7(4)、7比5力壓對手躋身8強。

這位世界「2哥」賽後坦言：「這四盤實在瘋狂，相當漫長，贏來不易。」麥維迪夫下仗將與加拿大的9號種子阿里艾森爭逐。