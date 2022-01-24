5連勝旺勢勒唔住　米堡當銳平手盤剪布

今晚英冠有場直播戲碼，3哥布力般流浪主場迎戰米杜士堡。布力般近期走勢回落，射手比尼頓更頻頻食白果，相反米杜士堡各項賽事5連勝氣勢如虹，此消彼長下今仗開平手盤，寧買當頭起捧米堡坐和望贏。（有線661及601台周二凌晨3時45分直播）

力爭升上英超嘅布力般，早前試過聯賽6連勝，非常勇銳，可惜踏入2022年後開始行衰運，走勢逐漸放緩，各項賽事近4仗只得1勝1和2負，唔單止喺英足盃畀英甲韋根淘汰，上輪聯賽亦淨吞侯城兩蛋，連主帥莫比利都冇晒計。

王牌啞火 布力般跌晒Watt

布力般今季能穩佔前列，王牌射手比尼頓功不可沒，呢位智利前鋒喺聯賽已經有20球進帳，排射手榜第2位，亦係陣中唯一入波達雙位數球員，可見球隊相當倚賴佢，不過比尼頓喺2022年4仗都仲未開齋，難怪布力般成績跌Watt。

另一邊廂，米杜士堡自從上年11月炒咗老帥禾諾克，改由前錫菲聯教頭韋達接手後，展開復甦步伐，佢領軍10仗取得7勝2和1負，單計近5仗更加全部贏晒，包括擊敗2哥般尼茅夫，可謂真材實料，上仗亦憑馬特曲斯末段省兩粒反勝雷丁2比1，士氣大振。

米杜士堡依家走勢咁好，冬季轉會窗一於玩大佢，先後借入白禮頓前鋒艾朗干洛尼，同阿仙奴新星巴洛根，擺到明有野心想升班。米堡目前雖然只排第7位，落後次席般尼茅夫同布力般流浪7分，但佢哋打少一場，若果今晚贏波，就可以同呢批升班勁敵拉近距離，今場「6分波」絕對唔衰得，個勢咁旺平手盤必撐米堡。