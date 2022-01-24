踢足全場兼入波　最強帶刀侍衞回歸！

巴黎聖日耳門PSG周一凌晨喺法甲主場大勝蘭斯4比0，今場焦點係沙治奧拉莫斯攻入法甲首個入球，並踢足全場協助球隊保持不失，重現普日喺皇馬嘅最強帶刀侍衞模式！

拉莫斯喺皇馬時期係著名帶刀侍衞，上陣671場攻入101球，今季加盟PSG後一直養傷，上月復出首仗又再受傷，之後再上陣又領紅牌，嚟到今場對蘭斯，佢終於可以正正經經踢場好波，喺下半場62分鐘一次角球攻勢助攻埋門，雖然對方門將救到，佢即時衝前再補一刀，為PSG攻入第2球。

防守上佢拍住馬昆賀斯踢雙中堅，成功抵擋蘭斯大部份攻勢，保持不失球，完美踢畢全場，賽後佢接受訪問時話，自己已回復最佳狀態，可以為PSG爭取更多入球。

拉莫斯表示：「今場我入波，又踢足90分鐘，好高興喺主場聽到球迷打氣聲，我已經回復最佳狀態，我哋之後仲有國內盃賽、聯賽同歐聯，希望為球隊入更多波。」值得留意嘅係美斯今仗後備上陣，踢咗大約30分，佢企位係墮後校炮，交出1個助攻，美斯加埋拉莫斯，嚟緊PSG甚有睇頭。