【官宣】雲尼亞里被炒　皆因慘中「魔咒」？

英超球會屈福特正式宣布解僱領隊雲尼亞里，結束雙方短短112日賓主關係，70歲嘅「雲爺爺」曾於上年11月20日領軍創造驚天爆冷賽果，作客以4比1大勝曼聯，導致「紅魔鬼」主帥蘇斯克查被炒，但屈福特贏完該場仗之後，再未嘗勝果，近9場比賽僅1和8負，雲尼亞里亦飯碗不保，難怪網民都話佢中咗「魔咒」。

屈福特發表聲明：「球會確認雲尼亞里已離任領隊一職，佢係世界球壇最受人尊敬嘅主帥之一，為屈福特作出唔少貢獻，球會同球迷都會銘記於心，今季剩下大約一半賽程，會方認為需要現時換帥，令新領隊有充足時間熟悉球隊，完成護級工作。」

屈福特近8場英超輸咗7場，最致命係上仗護級大戰，主場以0比3不敵諾域治，跌落尾2位置，加深降班危機。不過，英國輿論認為屈福特即使換帥，作用都有限，因為雲尼亞里已經係球隊今季第3位領隊，但成績一直冇起色，恐怕難有人可以拯救到佢哋。盛傳可能由前英格蘭國家隊主帥鶴臣接手執教。

意大利名帥雲尼亞里有「球隊醫生」之稱，曾幫助唔少弱隊成功護級，最威水係帶領李斯特城爆大冷奪得2015/16年球季英超冠軍，可惜佢上年10月初重返英超教波，已失去「神奇力量」，執教屈福特14場比賽只取得2勝1和11負，除咗贏曼聯之後，另一場勝仗係擊敗愛華頓。