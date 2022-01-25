英超休戰2星期　球員四出遊埠或引爆新疫情

世界各地新冠肺炎疫情大爆發情況之下，英超進入為期2星期「歇冬」，原意係畀球員抖一抖，避免過勞受傷，同時亦令受到疫情困擾嘅球隊有喘息空間。不過，唔少球星趁機出國旅行，甚至有球隊飛往其他國家集訓，可能加深染疫危機，英超下月6日凌晨重開，隨時會有多賽事難以舉行。

周一(24日)凌晨「倫敦打吡」車路士2比0擊敗熱刺之後，英超暫時休戰，除咗需要回國出戰世界盃南美洲區外圍賽嘅球員之外，其他大部份英超球員都可以放假。

曼聯球星最搶韁，哈利馬古尼、達洛治、拉舒福特、連格都飛去杜拜，其中馬古尼去咗同愛華頓門將比克福特、愛爾蘭男子高爾夫球名將羅利一齊打波，佢哋都冇戴口罩。至於拉舒福特、連格比較勤力，喺杜拜一座高級體育館操練。

至於榜首曼城原本計劃拉大隊去阿布扎比集訓，但因為疫情關係取消，但陣中球星一樣飛去氣候溫暖嘅中東「過冬」，其中基亞利殊約埋前阿士東維拉隊友約翰麥甘尼去咗杜拜玩，另1位曼城中場奇雲迪布尼同樣出國，同家人去享受陽光與海灘。

車路士後衞魯迪格前往非洲塞拉利昂度假同探親，因為呢位德國國腳嘅媽媽係塞拉利昂人，仲有部份親人朋友喺當地生活。至於賓福特領隊法蘭克對中東及非洲嘅溫暖天氣冇興趣，佢選擇去瑞士滑雪。

另外，深受降班威脅嘅紐卡素拉大隊去沙特阿拉伯集訓，相信係由於球會被沙特阿拉伯主權基金收購之後，想趁今次「歇冬」去同老細見面，至於阿仙奴亦準備去杜拜集訓。

相比之下，利物浦、熱刺、白禮頓、般尼、水晶宮最守規矩，決定留喺英國操練，期間仲有可能踢熱身賽，夠晒勤力。

大批球員同領隊出國，無疑會增加感染新冠肺炎嘅機會，上月聖誕節假期，西甲歇冬，皇馬就有4位球員出外旅行之後中招，令人擔心今次英超球員會步佢哋後塵。

今季英超已經有多場比賽因為球隊爆疫而延期，如果球員喺今次期假因為四圍飛而染疫，可能令會更加比賽無法如期舉行。