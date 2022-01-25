澳職重量級大戰　勝利悉尼「細」均力敵

周二（25日）下午澳職有重量級大戰，榜首墨爾本勝利主場迎戰ＦＣ悉尼。主隊開季演出理想，不過受到疫情影響打斷賽程，令強勢未能持續，球隊已經超過2個星期未有比賽，球員狀態必受影響，今仗面對以守為攻嘅ＦＣ悉尼未必能輕易破關，中位數2.5球入球細值得捧場。（無線myTV SUPER周二下午4時45分直播）

ＦＣ悉尼兩大前鋒養傷

墨爾本勝利開季4勝2和1負做「1哥」，不過表現並唔係大超班，近5場聯賽亦只係贏過2場，而且墨爾本勝利已半個月時間未有比賽，狀態成疑。呢支由普波域執教嘅球隊，自2019年1月擊敗過ＦＣ悉尼後，近3年8次對賽都落敗而回，今仗自然唔敢輕舉妄動。

ＦＣ悉尼目前受到傷兵問題困擾，尤其兩大前鋒方祖同巴巴路西斯養傷，入球能力即時大打折扣，ＦＣ悉尼今季8場聯賽僅入9球，對上4場賽事有3場總入球為2球或以下，1月份4場賽事只入過3球，鋒力不足下今仗必定先求穩守，開2.5球入球細機會極高。

直播表

周二4:45pm 澳職 墨爾本勝利 Vs FC悉尼

MTS-無線 myTV SUPER

周三凌晨零時 非國盃 塞內加爾 Vs 佛得角

Now 638

周三3:00am 非國盃 摩洛哥 Vs 馬拉維

Now 638

周三3:45am 英冠 昆士柏流浪 Vs 史雲斯

有線661、601台