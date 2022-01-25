拿度頂住腳患及胃痛　苦戰五盤再闖4強

拿度距離紀錄性的「21貫」只差兩步！曾五闖澳網決賽卻僅於09年捧走冠軍的西班牙天王拿度，周二（25日）頂住腳患及胃痛與加拿大新星沙普華洛夫激戰五盤後成功逆轉，勇闖男單4強，只要再贏兩場就可奪得生涯第21個大滿貫錦標，創網壇紀錄。

被列為6號種子的拿度去年因傷患而缺席了溫網及美網兩項大滿貫，今年在澳網再度登場即成為焦點，這位擁有20項大滿貫錦標的前世界一哥，開局順暢連贏兩盤，但去年在8強出局的他差點再複製歷史，發球凌厲的沙普華洛夫強攻一度令這位「泥地王」難以招架，這位加拿大新星全場轟出20個Ace球，相當恐怖，拿度在第4盤後一度因腳患及胃部不適需要接受醫療協助，大概離場6分鐘惹來沙普華洛夫向主裁理論，然而在決勝盤拿度獲幸運之神眷顧，最終以6比3、6比4、4比6、3比6、6比3，苦戰了4小時9分鐘才能淘汰對手，篤定4強席位。

「我徹底被摧毀....」拿度力戰過後賽後還懂得說笑:「我已經不是21歲了。」「胃部有點不舒服已提出醫療協助，吃了幾點治痛藥有了一點改善，幸好我在決勝盤的發球唔錯。」這是拿度第7次躋身澳網也是第36次殺入大滿貫4強，下仗將與法國蒙菲斯或意大利的貝納天尼的勝方爭逐決賽席位。

至於世界「一姐」澳洲的芭蒂在女單續顯強勢，僅花63分鐘輕鬆以直落兩盤6比2、6比0擊敗美國的彭高拉，成為是自1988年後首位躋身這項年度首個大滿貫準決賽兩次的澳洲球手。