文尼啞火咬唔入佛得角　塞內加爾半和值追

非國盃16強焦點戰，有塞內加爾火併佛得角。塞內加爾坐擁利物浦射手沙迪奧文尼，竟於今屆分組賽入得1粒，攻力疲弱，面對死守嘅佛得角，隨時陷於膠着，半場和值得再追。（Now 638周三凌晨零時直播）

塞內加爾作為非國盃當中世界排名最高嘅球隊，又有沙迪奧文尼、艾度亞文迪、高耶迪等英超兵助陣，被視為奪標熱門之一，但開打前爆出多名球員確診，喺B組首輪去到補時靠文尼操刀12碼建功，先至險勝津巴布韋1比0，其後對住畿內亞同馬拉維均互交白卷，雖然攞到首名出線，但3戰入得1粒，仲要係12碼，攻力確係差強人意。

戰術保守至今1球不失

不過，塞內加爾攻力不濟，亦與戰術保守有關，呢3仗佢哋都冇失波，係今屆非國盃至今唯一仍保持清白之身嘅球隊，隨住鋼門艾度亞文迪已康復把關，令防守固若金湯。加上踏入淘汰賽階段，塞軍亦唔敢太過進取。

另一邊廂，佛得角於A組取得1勝1和1負，成為其中1支最佳第3名晉級，查實佢哋同次席布基納法索同分，只因對賽輸畀佢哋而跌落第3，不過佛軍3戰只失2球，包括逼和東道主喀麥隆1比1，證明佢哋都係防守大過天。塞內加爾每逢遇上死守球隊，特別係初段大家都有氣有力之下，經常咬唔入對手，今屆3戰全部上半場未分高下，半場和不妨追多鋪。