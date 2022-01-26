曼聯大掃除！馬迪爾落實轉會　雙星跟住走

英超勁旅曼聯大掃除！為清洗隊中大批有離心嘅球員，「紅魔鬼」喺冬季轉會窗最後幾日瘋狂放人，周二(25日)官方宣布法國前鋒安東尼馬迪爾外借西維爾半季，據報荷蘭中場雲迪碧克同英格蘭前鋒連格亦正為轉會進行最後斟介，離隊勢在必行。

26歲嘅法國前鋒安東尼馬迪爾喺2015年加盟曼聯，不過近年開始唔受重用，早前更被領隊蘭歷克指佢「罷踢」，據報今次西維爾除咗會支付佢未來半年所有人工之外，仲要向曼聯支付500萬鎊借用費。安東尼馬迪爾周二飛抵西班牙後，已經喺機場嘅西維爾Logo前影相，西維爾官方聲明形容：「馬迪爾可踢前鋒或翼鋒，尤其可以喺左翼切入，球會為鋒線作出重要收購。」

曼聯嘅清洗陸續有嚟，轉會權威記者Fabrizio Romano爆料，水晶宮同華倫西亞已就借用雲迪碧克正式同曼聯斟介，雖然呢位荷蘭國腳被蘭歷克判定「唔啱踢英超」，不過曼聯就拒絕喺借用當中加入任何買斷條款，仍然希望佢下季回歸，由可能出現嘅新領隊決定佢嘅去留。

至於英格蘭國腳連格同樣收到多份聘約，據報熱刺、韋斯咸同紐卡素都同曼聯接洽，不過曼聯唔想將連格賣畀前4競爭對手，令熱刺同韋斯咸機會大減，英國《每日電訊報》指連格對曼聯提出嘅巨額借用費要求表示不滿，紐卡素仍就借用費進行談判，由於連格季尾將回復自由身，曼聯未來幾日將佢外借係唯一可以「收錢」嘅機會。