單打出局無阻氣勢　黃澤林闖男青雙打4強

香港網球新星黃澤林（Coleman）在澳網青年組賽事遇上考驗，周三（26日）早上先出戰男單賽事，即使轟出7個Ace球，但出現了23次無壓力犯錯，最終以6比7(4)、1比6不敵對手，16強止步。不過，無阻他在男雙的氣勢，與美國拍檔Bruno Kuzuhara以總盤數2比1獲勝，保持大滿貫雙打不敗，強闖4強。

Coleman今仗對手是7號種子拉脫維亞的Edas Butvilas，同時也是男雙的頭號種子，二人發球都相當凌厲，分別轟出7個Ace球，而黃澤林的首發成功率甚至比對手高，但可惜犯錯亦不少，3次發球雙錯誤更有23個無壓力犯錯，未能再闖一關。

隨後稍休之後，他與美國拍檔Bruno Kuzuhara出戰男雙8強，面對意大利組合爭持過程有點緊張，第一盤未太適應對手的打法，更在第7局被打破發球局，但在第二盤即與拍檔調整過後，即向對手送蛋，迅速追平，最終以4比6、6比0【10比7】順利闖關，距離爭取個人第二個大滿貫青年錦標再近一步。