香港區天駿駕「波子」鬥利曼賽　力爭衞冕

香港賽車手區天駿（Antares）將出戰2022亞洲利曼系列賽（Asian Le Mans Series），賽事將於2月12-20日於中東阿聯酋密集上演。區天駿連同中國車手葉一飛，以及奧地利藉車手Klaus Bachler組成隊伍，駕駛33號Precote Herberth Motorsport的保時捷911 GT3 R戰車角逐GT組別。這位香港車手曾在GT世界挑戰賽歐洲賽（GT World Challenge Europe）以及24小時耐力系列賽（24H Series）等享譽全球的賽事中積累豐富的比賽經驗。

賽季的所有四場賽事，將會在連續兩個週末進行，首兩埸比賽將於杜拜賽道上演，接著的最後兩場比賽則會移師至位於阿布扎比的亞斯碼頭賽道決出冠軍。賽事一共集合超過40部參賽戰車，當中包括GT3，LMP2及LMP3等不同組別的賽車同場進行賽事。區天駿所角逐的是有25部GT3戰車參賽的組別，參賽車隊及車手分別來自歐洲，北美及亞洲。每場比賽的長度為四小時橫跨日夜進行，為賽事增添挑戰元素。

本身是從事金融業的Antares，過去多年一直有參與國際大型賽事。2022年是他的連續第6年遠赴杜拜賽道出戰耐力賽。2021年他更曾勝出阿布扎比6小時耐力賽，可說對2個比賽場地均十分熟悉，為他以及車隊有充足備戰打好基礎。

Herberth Motorsport車隊是2021亞洲利曼系列賽GT組別的盟主，帶著實力頑強的車手組合以及保時捷戰車，他們今年將以衛冕冠軍為目標。憑藉去年的成功合作，車隊決意再與區天駿及代表保時捷亞太賽車運動參賽的Klaus Bachler再續前緣。今年更加入首度以保時捷亞太賽車運動部門指定車手身份出賽的中國車手葉一飛。33號保時捷911 GT3 R戰車在去年的亞洲利曼系列賽，曾經在杜拜賽道上，兩度取得排頭位資格，更是賽道最快圈速的紀錄保持者。具備豐富經驗的車手組合和有競爭力的比賽戰車，車隊期望在本年二月舉行的賽季上能成功衛冕。

2022亞洲利曼系列賽賽程

第一回合 - 2月12日(六)杜拜賽道

第二回合 - 2月13日(日)杜拜賽道

第三回合 - 2月19日(六)亞斯碼頭賽道

第四回合 - 2月20日(日)亞斯碼頭賽道