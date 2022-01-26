淘汰賽過招鬥謹慎 　埃及細抗科特迪瓦

非國盃16強大戰，科特迪瓦火併埃及。埃及貴為非國盃奪標次數最多國家，但今屆表現未見霸氣，而且由葡萄牙「悶蛋足球」專家奎羅斯領軍，即使有穆罕默德沙拿壓陣，入波亦唔多，今場面對另一爭標熱門科特迪瓦，更加會踢得龜縮，熱捧2.5球入球細。（Now 638周四凌晨零時直播）

科特迪瓦分組賽2勝1和保持不敗，以E組首名出線，陣中有阿積士射手施巴斯坦賀拿、阿仙奴中場尼高拉斯比比及水晶宮前鋒韋費特沙夏壓陣，3戰表現比預期優勝，「大象國」後防由曼聯嘅艾歷拜利統領，之前佢有少少傷，領隊專登畀佢休息應付淘汰賽，防線演出會更加穩健。

奎羅斯踢開「悶蛋足球」

埃及於D組2勝1負，以小組次名進身16強，佢哋3戰僅入2球，好在防守夠水準只失1球。今晚面對科特迪瓦，相信主帥奎羅斯會用其「重守輕攻」看家本領。奎羅斯「悶蛋足球」劣績斑斑，以往執教坐擁C朗嘅葡萄牙，以及喺亞洲超晒班嘅伊朗時，仍然堅持穩守突擊。埃及喺佢調教下，連同之前6場非國盃外圍賽，只入得10球失3球，嚟到淘汰賽階段只會踢得更小心，加上埃及近5場非國盃，全開2球或以下，今場無謂拗頸照追入球細。