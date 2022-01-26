熱刺搶簽美洲盃神射手　遭坐地起價

熱刺遭車路士「3殺」後，終於的起心肝增兵，轉會專家羅曼諾爆料，熱刺向波圖提出報價，收購該隊美洲盃神射手路爾斯戴亞斯，轉會費總值5500萬歐元，波圖最初口頭答應，但最新消息稱有人坐地起價，要熱刺追加500萬歐元，齊頭6000萬歐元先放人。

25歲嘅哥倫比亞國腳路爾斯戴亞斯，被視為1月轉會窗最矚目球員之一，佢係去年美洲盃神射手之一，同美斯並列4球，今季喺葡超18場攻入14球及4助攻，歐聯亦攻入2球，成為各大豪門搶簽對象。

除咗熱刺，曼聯同利物浦都睇中佢，波圖等待各隊出手，而率先報價係熱刺。熱刺剛在一個月內3度不敵車路士，主帥干地認為球隊距離頂級水平尚遠，必須增兵強化陣容，近日立即行動，向波圖報價，開出總值5500萬歐元轉會費，包括4500萬歐元轉會費，另加1000萬歐元浮動獎金條款。

羅曼諾爆料，波圖已經口頭答應咗熱刺，不過其後《天空體育》消息指，波圖突然坐地起價，要求追加500萬歐元，葡萄牙傳媒更指出，波圖要求8000萬歐元才肯放人，睇嚟熱刺想購得心頭好，難度不少。