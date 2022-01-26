傑運投票最新走勢　張家朗何詩蓓暫領先

2021年香港體壇大豐收，傑出運動員選舉作為「本地體壇奧斯卡」，可想而知，競爭也是空前激烈。公眾投票周日（30日）截止，東京奧運金牌「劍神」張家朗和兩銀「飛魚」何詩蓓，暫時領銜傑出男、女運動員，有望問鼎「星中之星」寶座，打破李慧詩和吳安儀多年壟斷。市民記得把握最後機會，投出寶貴一票啦！

今屆傑運改制，把傑出運動員獎項（俗稱8傑）分成傑出男、女運動員，各設最多5個得獎者，最高票數的一男一女膺「星中之星」，最佳運動組合、隊伍獎項維持不變。4大獎項經3組人士投選，包括評審團（佔50%）、本地體育記者（佔20%）和市民（佔30%）。公眾投票自1月8日展開以來，反應熱烈，一眾奧運、殘奧和全運功臣名列前茅。

男子組方面，「劍神」張家朗暫列第1，伍家朗和石偉雄緊隨其後。24歲的張家朗在東京奧運花劍個人賽，贏得香港睽違25年的金牌，來到2022年，也延續強勢，勇奪世界盃巴黎站冠軍，世界排名升上第2，最快下月開羅站升上「世一」。如果張家朗榮膺「星中之星」，將成為2011年郭灝霆後，首個獲此殊榮的男運動員。

女子組方面，何詩蓓挾著奧運兩銀、短池世錦賽2金1銅，及200米自由泳世界紀錄的威勢，力壓「牛下女車神」李慧詩和江旻憓排行第1。事實上，過往8屆傑運的「星中之星」，均由李慧詩（6次）和吳安儀（2次）奪得，何詩蓓有望打破兩人壟斷，首奪本地體壇最高殊榮。

最佳運動組合競爭同樣激烈，羽毛球混雙「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪憑著奧運4強、世錦賽銅牌、及年尾多站巡迴賽佳績，暫列第1。全運銅牌、奧運第7的男子花劍隊，排行第2。最佳運動隊伍走勢相對明朗，由男子7人欖球隊領先。

公眾投票周日（30日）截止，每個成功投票人士均會自動參加幸運大抽獎，有機會贏取豐富獎品。而頒發禮將於2月22日假香港會議展覽中心舉辦。

投票詳情：

日期：1月8日至30日

幸運大抽獎結果公佈日期：3月2日

查詢：2504 8560（港協暨奧委會秘書處）