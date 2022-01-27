【有片】拜利玩嘢射失12碼　累科特迪瓦出局

周四(27日)凌晨非國盃16強，科特迪瓦對埃及，雙方激戰120分鐘仍然打和0比0，需要互射12碼分勝負，效力曼聯嘅科特迪瓦中堅艾歷拜利喺呢個生死時刻，竟然玩嘢，冇助跑隨便一腳射門，結果被埃及後備門將加布爾救出，艾歷拜利亦成為唯一宴客球員，連累科特迪瓦輸4比5出局。

今場可稱為非國盃「雙紅會」，科特迪瓦有曼聯中堅艾歷拜利，埃及有利物浦前鋒穆罕默德沙拿，以科特迪瓦攻勢比較有威脅，8次射門中目標，比埃及多3次，包括上半場40分鐘，辛加尼轉身凌空抽射，被埃及門將艾舒拿維撲出，之後輪到施巴斯坦賀拿勁射，又逃唔出艾舒拿維十指關。

換邊之後，科特迪瓦有1次入波黃金機會，施巴斯坦賀拿近門頭槌一頂，被艾舒拿維飛身托出底線，但艾舒拿維踢到88分鐘傷出，由加布爾入替，造就呢位埃及後備門將喺互射12碼階段成為英雄。

艾歷拜利為科特迪瓦主射第3輪12碼，佢冇助跑輕輕一射，冇力度又冇角度，被加布爾救出。穆罕默德沙拿主射最後1輪入網，協助埃及勝出晉級8強，將遇上摩洛哥。

賽後唔少球迷批評艾歷拜利「發波瘟」，冇理由咁樣射12碼，寸佢可能想趕住返曼聯，所以射失令球隊出局。

另1場16強，馬里對赤道畿內亞同樣打和0比0，雙方射咗8輪12碼，最終赤道畿內亞贏6比5，將於8強對塞內加爾。