世盃外又開波　南美三雄分途出擊

周五(28日)早上將上演多場世界盃外圍賽，其中南美洲三雄巴西、阿根廷、烏拉圭分途出擊。其中阿根廷將會作客智利，智利雖然要搶分，但中場悍將維達爾坐波監必有影響；阿根廷已獲得出線席位，今仗擺明試陣為主，既然雙方近年碰頭少交收，捧2.5球嘅入球細好過。

維達爾坐波監智利有影響

先講形勢，智利依家排第6位，僅落後第4位嘅哥倫比亞1分，爭入前4直接出線仍然樂觀，佢哋世盃外初段演出低迷，但早前及時反彈3連勝，可惜上輪主場淨吞厄瓜多爾兩蛋之餘，仲有悍將維達爾做埋「紅牌阿姑」，被重罰停賽3場，中場掃蕩力難免受削，今仗唔敢輕舉妄動。而今季喺布力般流浪大勇嘅比尼頓，踏入2022年仲未「開齋」，現階段都係要靠阿歷斯山齊士孤軍作戰。

2哥阿根廷已經提早鎖定出線資格，主帥史卡朗尼亦好識做，今次冇徵召美斯，畀呢位隊長休息抖抖，而國米前鋒祖亞昆哥利亞亦因傷退隊，預計史帥會趁機試陣，啱啱好番嘅保羅戴巴拿及奧甘波斯，有機會夥拍拿達路馬天尼斯攻堅，但效果成疑。翻查紀錄兩軍近6次碰頭，有5仗開2球或以下，今仗唔慌多波入，入球細有計。

直播表

周五5:00am 世盃外 厄瓜多爾 Vs 巴西

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周五7:00am 世盃外 巴拉圭 Vs 烏拉圭

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周五8:15am 世盃外 智利 Vs 阿根廷

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