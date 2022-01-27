中日大戰！中國隊新帥掂唔掂呢？

香港時間周四(27日)晚6點，將上演世界盃外圍賽亞洲區第3圈B組重頭戲，日本主場迎戰中國。日本現時於小組排第2，但僅領先第3位澳洲1分，為確保出線肯定搏盡；中國小組6戰僅得5分，再輸就提前3輪出局。日本實力無疑凌駕中國之上，不過攻力欠銳，首循環交手亦僅勝1比0，近6仗世盃外5次開2球或以下，今場又係小勝格居多，捧2.5球入球細。(周四晚6時開賽)

日本球星如雲，多位好手效力歐洲頂級聯賽，但今次小組賽成績唔算突出，6戰以4勝2負暫排第2，包括曾敗於阿曼及沙特阿拉伯腳下，主帥森保一更一度出現下台危機。佢哋最大問題係前線把握能力欠佳，6場分組賽僅入5球反映鋒力嚴重不足，入球數字不但低於沙特及澳洲兩支出線競爭對手，甚至連阿曼同中國都不如。

日本今次點兵亦受傷兵問題困擾，吉田麻也及富安健洋一對正選中堅因傷缺陣，攻擊線上亦冇咗古橋亨梧、三笘薰，要用全新組合應付中國。據日本傳媒分析，日本雙中堅將起用谷口彰悟夥拍板倉滉，中前場則人腳較充裕，南野拓實、久保建英及大迫勇也等均可隨時候命，而且日本目標只求贏波，就算小勝1比0都唔介意，呢點值得留意。

費南多因家庭問題退隊

中國隊早前經歷換帥，李鐵下台，改由同屬2002世盃一代嘅李霄鵬領軍，呢位新帥亦肩負起重建國家隊任務，出唔出到線只屬次要，目標展望亞洲盃甚至下屆世盃。中國今次召入香港出世嘅中場戴偉浚，至於幾位入籍兵各有問題，洛國富自中超爆煲後未有班落，費南多則因家事理由臨時退隊，作客難成氣候。