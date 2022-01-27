「一姐」芭蒂在家鄉寫紀錄　澳網42年來澳洲第1人

世界「一姐」芭蒂在家鄉奪得大滿貫僅一步之遙！這位澳洲天之驕女周四(27日)在女單以直落兩盤6比1、6比3淘汰美國的姬絲，成為澳網42年來首位躋身女單決賽的本地球手，只要再跨一步就能在家鄉首嚐大滿貫滋味。

先後於2019年法網及去年溫網袋走冠軍的芭蒂是今屆澳網的女單奪標大熱，她保持強勢並僅需要1小時2分鐘就闖入決賽，繼Wendy Turnbull在1980年後再有東道主女將躋身澳網冠軍戰。「坦白講，實在有點唔真實，真是不可思議。」芭蒂賽後接受現場訪問時稱:「我很愛這個比賽，每次在這裡作為澳洲人都對這個大滿貫充滿期待，很開心可以在這裡發揮自己的網球水平，我會好好享受，我們是有機會爭取錦標的。」25歲的芭蒂將於周六(29日)的女單決賽面對前法網冠軍兼7號種子的Iga Swiatek或美國的歌蓮絲的勝方。

此外，男單兩場準決賽將於周五上演，爭取破紀錄「21貫」的西班牙天王拿度，將面對意大利的貝域天尼（Matteo Berrettini），而2號種子的俄羅斯麥維迪夫則火併4號種子的希臘名將西西帕斯，爭逐另一個決賽位置。