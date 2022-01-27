中國淨吞日本兩蛋　最快年初一出局

周四晚（27日）世盃外亞洲區第3圈焦點戰，中國雖有新帥李霄鵬首度領軍，但全場捱打之下，作客以0:2不敵日本，出線機會非常渺茫。

中國早前辭退李鐵，由同屬2002年世盃一代嘅名宿李霄鵬接手，由於入籍兵洛國富停賽，改由張玉寧夥拍武磊攻堅。不過日本一開波即圍攻，11分鐘伊東純也於右路落底線，個波省中禁區內中國後衞王燊超隻手，球證直指12碼，由大迫勇也操刀破網，極速先開紀錄，其後南野拓實近門快射被救出，單計上半場中國竟然一次射門都冇，可見「藍武士」佔盡上風。

易邊後依然係日本嘅天下，後備入替嘅中山雄太於左路傳中，畀攝埋中路嘅伊東純也頂成2比0。其後中國換入首度入選嘅戴偉俊，可惜表現平庸，最終淨吞兩蛋。

中國7戰只得5分，由於「3哥」澳洲同日大勝越南4比0後累積14分，剩番3輪下已甩開中國9分，國足要爭第3位嘅附加賽資格，唔單止要最後3輪贏晒，仲要澳洲輸晒，兼且要爭取更多入波，機會愈來愈微，嚟緊年初一（2月1日）中國對已出局嘅越南，若果贏唔到就提早無緣下年世盃決賽周。至於日本贏波後有15分排第2位，僅領先澳洲1分，前2直接出線席位之爭依然激烈。