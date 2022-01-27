唔介意做無名英雄　邵昀俊努力適應新角色

一向視培育年輕球員為目標的晉峰，今季繼續簽入多名甚具潛質的小將「補強」，當中年僅20歲的邵昀俊（Michael）便是其中之一。這名防守中場期望能像無名英雄一樣，默默地在背後作出貢獻：「可能我唔起眼，或者無咩人會留意，但我相信自己嘅體能同積極跑動，喺防守上可以幫到球隊。」 ■圖/文：李浚湣

由U13踢太陽國際開始，邵昀俊一直為飛馬青年軍效力，及後中五初次到當時的港超球會香港飛馬跟操，翌年踢完U18便正式升上一隊，他坦言是夢想成真：「細個覺得香港踢波好難，但跟完操之後，慢慢覺得距離職業足球員水平愈嚟愈近，於是就接受球會邀請，想睇吓自己可以踢得幾遠。」

然而Michael第一年港超生涯並不順利，在中場人才濟濟下，這名當時18歲的無名小子整季僅得一次上陣機會，導致他心態變得負面：「本身屬於港隊青年軍，覺得算係同齡較出眾嗰堆，加上一直踢開正選，但上到一隊即刻變到好普通。」

與老大哥訓練感壓力

除了突然由青年軍時期的絕對主力變成「板凳球員」，首征港超聯的Michael還要克服，與一眾老大哥包括陳肇麒、陳偉豪等一同訓練的壓力：「平時只會喺電視睇佢哋比賽，諗都無諗過有機會一齊踢波，所以成日會好擔心犯錯同緊張。」他透露當時曾反問自己是否適合繼續走這條路，幸好第二年球隊銳意年輕化，Michael於「菁英盃」賽場中逐漸受到重用，慢慢適應港超聯節奏，自信才得以重拾。

晉峰兄弟班打成一片

隨着今季飛馬宣布自降，Michael季初獲晉峰門將教練何國泉邀請加盟，Michael認為球隊屬「兄弟班」，陣中亦有不少年輕球員，因此很快便與隊友打成一片；不過對於初次接觸地面控、傳的西班牙式踢法，Michael則指目前仍要時間適應角色上的轉變：「以前飛馬角色簡單、清晰啲，淨係中場做掃蕩、破壞同補位，但喺度唔會高Q大棍，進攻上要做多啲嘢。」

Michael續指以往在場上，攻守通常由外援負責帶領，但來到晉峰後發覺本地球員也有很大自由度，今季目標是擁有穩定的出場時間，嘗試為球隊付出更多。

邵昀俊Profile

出生日期：2001年5月14日（20歲）

身高：1米82

司職：防守中場

球衣號碼：28

曾效力球隊：香港飛馬、天水圍飛馬

現效力球隊：晉峰

球場「跑狗」最想學簡迪

司職防守中場的邵昀俊，經常被隊友及教練取笑為「跑狗」，他認同自己屬於體能好、跑動多的球員，但在護球及控傳能力上仍有待加強：「好多教練都同我講過，叫我諗吓搶咗個波之後，點樣再幫助球隊進攻，好似直接傳畀隊友打反擊，呢啲係我要進步嘅嘢。」Michael表示，會視車路士防中尼高路簡迪為學習榜樣：「之前睇李斯特城都會留意馬列斯、占美華迪等攻擊球員，但簡迪其實係不可或缺，尤其補位、守轉攻方面。」

兼顧讀書踢波無怨無悔

邵昀俊亦是香港科技大學機械工程三年級學生，面對職業足球員艱辛而密集的訓練，以及繁重學業，Michael承認時間並不夠用：「有時想同朋友出去玩，甚至陪屋企人都就唔到時間，另外私人同休息時間都會少咗，有時返完學真係好攰，都要靠自己自律。」

除此之外，Michael坦言錯過了部分寶貴的大學經驗，好像一年級時曾因隨飛馬及港隊U19到外地集訓，未能出席迎新日及迎新營，令自己錯過認識同學的機會。惟他強調一切犧牲卻相當值得：「唔係好多人能夠將興趣變成職業，呢樣亦係身邊好多朋友嘅夢想，既然我有咁嘅機會，就要全力去做，唔好畀自己後悔。」