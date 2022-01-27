尼馬紀錄片自爆　曾想離隊重返巴塞隆拿

巴黎聖日耳門球星尼馬的紀錄片，正式登錄影視串流平台Netflix，而這名正在養傷的前鋒，在片中首次公開承認曾考慮離開巴黎聖日耳門，並重返巴塞隆拿與美斯重聚，可惜最終球會拒絕放人，令交易未能成事。

29歲的尼馬2013年從巴甲球會山度士，轉投西甲班霸巴塞隆拿，曾為巴塞上陣186場，射入105球及交出76次助攻。2017年再以破世界紀錄轉會費2.22億歐元，加盟法甲豪門巴黎聖日耳門。

但近年一直有報道指這名巴西國腳希望離隊，而尼馬在片中亦大方承認在巴塞生活更快樂：「當我決定離開PSG時，不是因為球迷或球會，而是我在其他地方的感覺更好。我從來沒有不滿PSG及球迷，相反我非常感激他們，我們站在同一陣線，捍衞同一件球衣，我來是為了幫助他們。」

然而當尼馬得悉交易被球會拒絕後，他並沒有心灰意冷，反而隨即全心全意重投訓練：「就算我不想繼續留在巴黎，但也必須好好操練，做好準備。因為如果踢得不好，每個人都會責怪我，如果我們輸了，我是第一個負責任的人。」

據悉2019年夏天，巴塞隆拿曾向PSG出價1.1億歐元，另加3名球員包括奧士文尼迪比利、拿傑迪錫及圖迪保，但被PSG一口拒絕，同時尼馬爸爸兼經理人亦反對這次轉會：「他想離開巴黎回到巴塞，我不想這樣做，但我為誰工作？我們試圖以友好的形式離開，但沒有成功。」