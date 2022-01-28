VAR連救巴西4命！艾利臣2食紅牌離奇冇事

周五(28日)凌晨世盃外南美洲區大戰，已出線嘅巴西作客1比1打和厄瓜多爾。呢場比賽踢得相當火爆，頭20分鐘已各有1個球員被逐，巴西可以保住不敗身全靠VAR連救4命，包括2個12碼被取消、門將艾利臣比加兩度被出示紅牌都獲推翻。

巴西今場開波6分鐘就由卡斯米路近門「執雞」開紀錄，15分鐘主隊門將阿歷山大杜明古斯更施展「穿心腿」，直踩馬菲奧斯根夏胸口被趕出場，5分鐘後巴西同樣打少個，艾馬遜魯莽犯規2黃1紅離場。31分鐘巴西門將艾利臣比加解圍舉腳踢中對手頭部，球證再次出示紅牌，但VAR檢查後認為唔算嚴重，最終改判黃牌。

下半場巴西繼續立立亂，艾利臣比加接波甩手被厄瓜多爾射入，但旁證指入球前個波已經出界而作廢；54分鐘厄瓜多爾獲判12碼，但VAR檢視後爭議性將判罰取消，受到連番打擊嘅厄瓜多爾未放棄，71分鐘憑角球攻勢由菲歷斯托利斯追平。

補時階段再掀高潮，艾利臣比加手槌打中厄瓜多爾球員比斯亞度頭部，球證判12碼兼第2次向艾利臣比加出示紅牌，VAR隨後再次介入，最終又一次推翻12碼兼取消紅牌。巴西和波後繼續保持外圍賽不敗身，而厄瓜多爾就排第3位，仍然好有機會拎到決賽周入場券。