英冠獨腳戲　史篤城讓客有心「德」

周六(29日)凌晨有場英冠獨腳戲，哈特斯菲爾德主場對史篤城，排第6位嘅哈特斯菲爾德雖然今季整體成績比對手優勝，但近期狀態麻麻，特別係近4場聯賽主場僅1勝，並冇讓波本錢。加上雙方近4次對賽，史篤城取得3勝1和，可博受讓嘅史篤城讓球客勝。(有線661及601台周六凌晨3時45分直播)

哈特斯菲爾德防線欠穩

哈特斯菲爾德上場作客護級球隊雷丁，都陷入苦戰，開波5分鐘已經落後，幸好前鋒丹尼禾特表現大勇，上演帽子戲法，先至險勝4比3，但再次暴露防線不穩嘅問題。即使哈特斯菲爾德今仗返回主場比賽，都唔代表有優勢，因為佢哋近4場主場僅1勝2和1負，包括被下游球隊史雲斯逼和1比1，今場面對實力不俗嘅史篤城，想贏波並唔容易。

至於史篤城雖然喺周中作客0比1不敵高雲地利，但表現並唔差，同埋史篤城近6場聯賽作客取得4勝2負，僅失2球，表現四平八穩，就算今場贏唔到，都應該有能力保持不敗而回。更何況史篤城近4次對哈特斯菲爾德，取得3勝1和，合共轟入對手12球，明顯剋住哈軍，受讓有着數。

直播表

周六2:00am 法乙 阿些斯奧Vs歐塞爾

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周六3:45am 英冠 哈特斯菲爾德Vs史篤城

有線661、601台

周六4:00am 法足盃 南特Vs比斯特

Now 639

周六6:00am 世盃外 委內瑞拉Vs玻利維亞

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