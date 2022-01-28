奧運奪金完成目標　伊藤美誠宣布不再打混雙

正在東京體育館出戰全日本乒乓球錦標賽的女將伊藤美誠，雖然曾與森薗政崇締造混雙三連霸，但今年卻只出戰女單及女雙賽事。年僅21歲的伊藤美誠在接受賽後訪問時透露，由於水谷隼早前宣布退役，自己將不會再參與混雙賽事，之後會專注於女單及女雙項目，並視擊敗中國隊為目標。

日本混雙乒乓球組合水谷隼／伊藤美誠，剛於東京奧運撃敗中國強敵許昕/劉詩雯，為日本奪得首面乒乓球奧運金牌，然而隨着水谷隼因眼疾告別乒乓球壇，令年僅21歲的伊藤美誠決定不再參與混雙賽事：「如果要參賽，我的目標就是拿到奧運金牌，擊敗中國球員。雖然這樣說對不起其他選手，但在東京奧運上是因為水谷隼才能奪金。由於水谷隼已經退役，加上在混雙比賽中我已達成最高目標，今後應該是不會再打混雙比賽了。」

在退出混雙賽事後，伊藤美誠表示會集中精力在女單及女雙項目上，勢以擊敗中國隊為目標：「儘管打混雙非常開心，但在女單及女雙項目上，日本擊敗中國球員的次數並不多，所以我想繼續嘗試戰勝她們。」