拿度第29次闖大滿貫決賽　距離21貫只差一步

西班牙球王拿度距離「21貫」只差一步，他今日（28日）在澳洲網球公開賽4強，以3：1淘汰意大利的貝納天尼，只要再贏一場，就可捧起生涯第21座大滿貫冠軍，超越宿敵費達拿和祖高域，創造歷史！

拿度周二（25日）苦戰逾4小時，嚴重脫水，體重下跌4公斤，才拿下4強入場券，幸有兩日休息，回復狀態。今日面對7號種子、意大利的貝納天尼，雙方只曾交手一次，拿度以直落3盤獲勝，今場同樣手風不俗，以6：3、6：2連贏兩盤。反觀貝納天尼狀態低迷，底線對抽被徹底壓制，頻頻失誤，即使第3盤以6：3扳回一城，第4盤又輸3：6，終以盤數1：3出局。

35歲的拿度寶刀未老，生涯第29次躋身大滿貫決賽，並繼2009、12、14、17和19年後，第6次搶下澳網決賽入場券，將與希臘西西帕斯和俄羅斯麥維迪夫之間的勝方，爭奪冠軍殊榮。

網壇「三巨頭」各以20座大滿貫冠軍，並列史上第1，不過費達拿因傷退賽，祖高域則未有接種疫苗，被澳洲政府取消簽證，只剩拿度奮戰至今，有望創造歷史，獨佔最多「貫」紀錄。