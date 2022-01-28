【創歷史】黃澤林奪澳網男雙青少年組冠軍

17歲香港網球新星黃澤林周五（28日）於澳網青少年男雙決賽，夥拍美國球手古蘇夏拉（Bruno Kuzuhara），直落兩盤6：3、7：6（7：3）擊敗美國的Alex Michelsen及巴拉圭的Adolfo Daniel Vallejo，繼美網青少年男雙奪冠，連續兩項大滿貫賽事捧盃，創下香港歷史。

黃澤林（Coleman）的拍檔、青少年男單世界排名第2的古蘇夏拉，今早於單打4強以直落7：6、6：3擊敗世界排名第5的巴拉圭球手Adolfo Daniel Vallejo打入決賽，兩人下午再於雙打決賽相遇，Vallejo的拍檔為單打排名第80的美國球手Alex Michelsen。

首局由Coleman發球，作為賽事2號種子的「港美組合」先發制人送出「Love Game」。其後兩隊各自保發，「港美組合」率先在第4局「破發」，僅花短短15分鐘拋離至局數4：1。對手其後夾擊體力消耗較大的古蘇夏拉，一度追成局數3：5。不過Coleman是日發球力度十足，輕鬆「保發」，以6：3贏得第一盤。「港美組合」此盤一發得分率高達82％，為致勝關鍵。

第2盤對手積極反撲，戰況更為激烈。「港美組合」第3局成功破發，但之後領先優勢漸被拉近，加上失誤增加，在大分5：3領先下，被對手連追3局，其中第10局由黃澤林主理的發球局更被打破，「美巴組合」一口氣反超前至6：5。「港美組合」扳成平手後，雙方要打「tie break」分勝負，「港美組合」關鍵時刻發揮相當穩定，迫使對手連續3球失誤，最終以7：3贏得「搶七戰」，捧走冠軍寶座！

今場有香港球迷撐場，黃澤林賽後特別用廣東話感謝球迷：「多謝晒咁多位香港嘅球迷，包括埋喺香港睇緊我比賽嘅咁多位，同埋喺呢度呢個禮拜支持我嘅每一位，同埋多謝爸爸媽媽。」